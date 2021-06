04-06-2021 10:13:14

Laatste edit 04-06-2021 10:14

Een standbeeld valt bovenop een kind. Wat doet het er toe wat voor standbeeld het was? Al was het van Christopher Columbus of Manneke PisWaar het om gaat is dat het niet veilig was, welk groot standbeeld kan zomaar omvallen, dat mag toch niet gebeuren... en dat dat tragische gevolgen heeft.