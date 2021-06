Ruziënd koppel overleeft val van bijna 8 meter

Een koppel dat tijdens een vechtpartij op een balkon van een appartement ruim 8 meter naar beneden viel, heeft de val overleefd.Ooggetuigen melden dat het Russisch koppel verwikkeld was in een heftige ruzie en vielen elkaar fysiek aan op het balkon.Tijdens een worsteling brak een deel van de rails en viel het koppel naar beneden.De man en zijn vrouw, beiden 35 jaar, zijn opgenomen in het ziekenhuis met ernstige verwondingen, maar verkeren buiten levensgevaar, meldt Mirror.