Dronken tiener VS breekt in bij Airbnb waar agenten overnachten

Een dronken tiener in de Amerikaanse stad Milwaukee brak in bij een Airbnb en viel op een van de bedden in slaap. De volgende ochtend kwam hij tot een wel heel ongemakkelijk verrassing. De accommodatie bleek gehuurd door drie agenten. "Hij werd wakker in de boeien."De drie agenten, die in Milwaukee waren voor een politietraining, delen het opmerkelijke verhaal in een TikTok-video. De beelden gaan inmiddels viral, schrijft de New York Post.De agenten lagen te slapen, toen de 19-jarige vorige week 's nachts inbrak in de Airbnb in het centrum van de stad. De volgende ochtend viel het de agenten op dat de achterdeur openstond. De tiener bleek op een van de bedden op de eerste verdieping in slaap te zijn gevallen:"De dwaze gast vond die ene Airbnb vol met agenten", zegt een van de drie in de TikTok-video. "Hij werd wakker in de boeien." De agenten belden het alarmnummer en even later werd de tiener door lokale agenten gearresteerd.Dit is me nog nooit overkomen", zegt de tiener in de video tegen de agenten. "Al ben ik al wel eens vaker op onverwachte plekken wakker geworden."De tiener wordt niet veroordeeld. Volgens de autoriteiten was hij 'slechts dronken' en liep hij per ongeluk het verkeerde huis binnen. De agent deelde het filmpje naar eigen zeggen om te laten zien dat 'de politie ook een vriendelijke kant heeft'. "Wij zijn ook gewoon maar mensen, net als iedereen."