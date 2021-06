Duitser vergeet zwangere vriendin op parkeerplaats na plaspauze

Een Duitse automobilist kwam er onlangs pas na vijftig kilometer achter dat zijn zwangere vriendin niet bij hem in de auto zat. Hij had niet gemerkt dat ze ook uit de auto was gestapt toen hij stopte voor een korte plaspauze.



Het incident gebeurde onlangs in de vroege ochtenduren op de A3, toen het gezin vanuit Beieren onderweg was naar Noordrijn-Westfalen. De 28-jarige vader ging vlak voor de afslag Pommersfelden van de snelweg af om naar het toilet te gaan.



Zijn eveneens 28-jarige vriendin, die vijf maanden zwanger is, en hun elf maanden oude kind zaten op de achterbank. Toen de man terugkwam, reed hij weg. Kennelijk in de veronderstelling dat zijn vriendin en kind sliepen op de achterbank.



Dat bleek een verkeerde inschatting, want ondertussen was de vrouw eveneens uit de auto gestapt. Toen ze terugkwam, waren haar vriend en peuter verdwenen. Haar jas en telefoon lagen nog in de auto, zo valt te lezen op de Facebookpagina van de politie Mittelfranken.



Ze sprak een andere chauffeur aan, die haar zijn smartphone leende om de politie te bellen.



Het duurde 50 kilometer voordat de vader van het gezin merkte dat zijn partner niet meer in de auto zat. Hij stopte meteen en reed terug, maar toen zat zijn vriendin al aan boord van een politiewagen die hem tegemoet reed. Uiteindelijk werd het gezin halverwege herenigd.

