Plaat Bob Dylan 48 jaar te laat ingeleverd bij Amerikaanse bibliotheek

Medewerkers van een bibliotheek in de Amerikaanse staat Ohio werden verrast met een wel heel bijzonder pakketje. Ze kregen een plaat van Bob Dylan toegestuurd, die eigenlijk in 1973 al ingeleverd had moeten worden. Inclusief een excuusbriefje. "Het is wat te laat en dat spijt me."Het album 'Self Portrait' van Bob Dylan had 48 jaar geleden al ingeleverd moeten worden. De man die het album leende, Howard Simon, was veertien jaar oud en zat op de middelbare school toen hij de plaat bij de bibliotheek ophaalde."Inmiddels ben ik gepensioneerd", begint Simon het excuusbriefje aan de bibliotheek dat hij ook op Facebook plaatste. "Daarom richt ik mijn aandacht op allerlei zaken die ik tijdens mijn leven verwaarloosd heb, vanwege een carrière en familie."Eén van de dingen die Simon, inmiddels woonachtig in San Francisco, deed? Opruimen. "Zo vond ik deze plaat terug", schrijft hij. "Naar schatting zo'n 17.480 dagen te laat." De plaat is in de afgelopen decennia nauwelijks afgespeeld, omdat het volgens Simon 'een van de minder populaire albums' van Bob Dylan was.Ter compensatie voor deze 'kleine overtreding' voegde hij 175 dollar toe. Medewerkers van de bibliotheek schrijven op Instagram verrast te zijn door de te laat ingeleverde plaat – en de gulle donatie. "Grappig genoeg rekenen wij geen boetes meer, als we de geleende items maar terugkrijgen. Toch zijn we blij dat Simon ons de plaat retour gestuurd heeft. Ik denk dat we quitte staan."Simon, die inmiddels zelf ook muziek maakt, voegde daarnaast nog een kopie van een van zijn eigen cd's toe. Hij hoopt dat die zo in de collectie van de bibliotheek verschijnt. Of dat ook gaat gebeuren is nog niet duidelijk.