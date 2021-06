Rechter Nathalie kwam zelf terecht in een vechtscheiding en luidt nu de noodklok

Nathalie van Waterschoot werkt als rechter, maar kwam na een vechtscheiding zelf klem te zitten in de raderen van de rechtspraak. Nu luidt ze de noodklok. "Ik heb huilend mijn toga aan staan trekken."



Wat begon als een procedure voor een omgangsregeling tussen haar twee kinderen en haar ex-man, eindigde in een jarenlange juridische strijd.



Aan tafel bij Humberto vertelde Nathalie van Waterschoot, senior rechter in de rechtbank van Amsterdam, gisteren haar verhaal. "Ik ben van mijn stoel gevallen en wist niet dat dit in een rechtstaat als Nederland kon."



Ondanks verwaarlozing en geestelijke mishandeling moesten haar kinderen contact houden met haar ex-man. Van Waterschoot vindt dat er iets aan het rechtssysteem gedaan moet worden. Ouders worden te vaak niet gehoord en vooral niet serieus genomen door zowel de rechtspraak als de betrokken hulpverlenende instanties, vindt de rechter.



"Ik zag instanties als Veilig Thuis of Bureau Jeugdzorg roddels opschrijven, zonder onderzoek te doen naar wat er werkelijk aan de hand was", zegt Van Waterschoot. "Tegelijkertijd kregen de kinderen eigenlijk geen hulp."



Toen ze zelf voor de rechter moest verschijnen, merkte ze dat ze daar geen bescherming kon krijgen. "Het was raar voor mij, om met een dubbele pet voor de rechter te staan", legt ze uit. "Onze kwestie werd versimpeld weergegeven als een stel dat vecht over de kinderen."



Volgens Van Waterschoot werden de kinderen geestelijk mishandeld door haar ex-man en was er, zonder in details te treden, sprake van 'andere zaken die het daglicht niet konden verdragen'. Toch werden haar kinderen voortdurend in contact gebracht met haar ex-man.



Tijdens het proces bleef ze zwijgen over de misstanden, maar nu haar kinderen meerderjarig zijn luidt de rechter de noodklok. Als zelfs zij, als rechter, niet in staat was de feitelijke situatie te schetsen, hoe moeten al die andere ouders dan serieus genomen worden.



"Op basis van rapporten, die al niet op waarheden zijn gebaseerd, worden er door de rechter beslissingen genomen over jouw kinderen", zegt Van Waterschoot. "Kinderen hebben belang bij ongelooflijk goed onderzoek en er moet beter naar ze geluisterd worden door de rechter."

S Het is een piramide van zaken tot je uiteindelijk het puntje bereikt, de rechter.



Die rechter kan er natuurlijk niets aan doen dat de informatie die hij krijgt onvolledig is en kan niet puur op basis van geëmotioneerde berichten van de moeder de kinderen bij de vader weg halen.



Het probleem begint bij de bron waar de schaarse hulpverleners teveel onderzoeken moeten doen en vast worden gezet in procedures.



Ik heb in mijn omgeving al meerdere gevallen gezien waarvan een normaal mens zegt "Dat kan toch niet", maar waar volgens de regels niets aan te doen is.



Probeer maar eens een vermoeden van kindermishandeling te melden. Je moet bijna een heel dossier aanmaken over de vermoedelijke dader voordat ze überhaupt in actie komen en die actie is een ambtenaar van de gemeente "Die eens komt kijken" en vervolgens niets kan doen want er is geen overduidelijk bewijs.

