Voortvluchtige verdachte zes jaar na in scene zetten van eigen dood gepakt

Een man die door de politie werd gezocht voor zware mishandeling van zijn ex-vriendin, is zes jaar na het faken van zijn eigen dood gearresteerd.



Christopher Tomberlin werd donderdag in de Amerikaanse staat Oklahoma gearresteerd, meldden lokale media.



De man werd in 2015 gearresteerd in Georgia voor poging tot moord, maar kwam op borgtocht vrij.



Hij vervalste daarna zijn eigen dood en gebruikte zes jaar lang verschillende valse namen om niet gepakt te worden.



Recentelijk ontving de politie informatie dat hij zich schuilhield in Oklahoma.

