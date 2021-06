Man in bijzijn familie geëxecuteerd voor illegaal verkopen Zuid-Koreaanse films en muziek

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un zou opdracht hebben gegeven tot executie van een Noord-Koreaanse man die handelde in Zuid-Koreaanse films en muziek.



De man werd 50 dagen geleden gearresteerd en zou zich volgens de autoriteiten schuldig hebben gemaakt aan antisocialisme.



Het slachtoffer werd in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en 500 anderen in het openbaar doodgeschoten.



Personen die zijn muziek en films hebben gekocht, worden opgespoord, bericht Daily Mail.



Zij die volgens de ‘Antisocialisme wetgeving’ zich schuldig maken aan a-nationale daden, zoals het kijken naar films of luisteren naar muziek van andere landen, riskeren een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf in Noord-Korea.

Reacties

02-06-2021 16:51:22 Ronnymij

Erelid

WMRindex: 755

OTindex: 655

Wnplts: Velsen Noo

Dat dit soort regeringen nog kunnen bestaan verbaast me ontzettend.



Het is duidelijk dat dit land totaal geen economische belangen heeft voor de rest van de wereld, anders was dit wangedrag wel aangepakt door een van de grotere mogendheden.



Amnesty zal er ook zeker geen invloed op uit kunnen oefenen neem ik aan.

