Amerikaanse visser vangt per ongeluk een alligator van ruim 2 meter

Rob Birchmeier zat te vissen in zijn kajak in een moeras bij South Carolina, toen hij de schrik van zijn leven kreeg. Hij dacht een rog aan de haak te hebben geslagen, maar het bleek te gaan om een alligator van ongeveer 2,4 meter lang.Birchmeier was op 20 mei in zijn eentje aan het vissen op bot vanuit zijn kajak van bijna 4 meter lang. Op beelden van de lokale krant is te zien dat hij 'iets' heeft gevangen. 'Ik denk dat ik een pijlstaartrog aan de haak heb", roept de visser in de video die hij opnam op dat moment.Maar uit het kolkende, bruine water komt geen rog tevoorschijn, maar een grote alligator. "Verrassing", zegt Birchmeier in de video terwijl hij zijn lijn zo snel mogelijk laat vieren."Ik was zo verrast als ik maar kon zijn toen de alligator boven water kwam", zegt Birchmeier over het moment tegen de lokale krant. "Het had zelfs een zeemeermin kunnen zijn, en ik was net zo verrast geweest."Uiteindelijk trok de alligator de haak die in zijn achterpoot stak, recht. Hierdoor zat het dier niet meer vast aan de lijn en kon hij weer wegzwemmen in het donkere water.