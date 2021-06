Bejaarde vrouw valt van operatietafel, komt terecht op haar hoofd en sterft

Een 70-jarige vrouw is enkele weken nadat ze van een operatietafel viel overleden.



De vrouw uit het VK kwam hard met haar hoofd op de vloer terecht toen ze viel van een operatietafel in de Cumberland Infirmary in Carlisle.



Haar echtgenoot zegt dat de vrouw in het ziekenhuis was opgenomen voor de behandeling van galstenen. Dat schrijft Daily Mail.



Daags voor het incident liep de vrouw alleen naar het toilet toen er geen verpleegster verscheen, ondanks zij een had opgeroepen. Ze kwam te vallen en brak haar heup.



Twee dagen daarna werd ze geopereerd, maar lieten de artsen haar per ongeluk vallen van de operatietafel. Zes weken daarna overleed ze op 21 mei.



De echtgenoot eist dat er een sectie-onderzoek wordt verricht, omdat het ziekenhuis niet van plan was dat te doen.

Reacties

01-06-2021 22:09:44 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.549

OTindex: 7.253

Die operatietafels zijn vaak ook maar smalle plankjes.



Dit incident doet me denken aan het geval van die gynaecoloog die een kind had laten vallen.

De schade: geschaafde knie, tand door de lip en brilletje kapot.



Laatste edit 01-06-2021 22:15

01-06-2021 22:33:16 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.663

OTindex: 37.152

soms is het ziekenhuis erger dan de kwaal

01-06-2021 22:43:43 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.563

OTindex: 3.314

@venzje : Dat was een behoorlijk voldragen kind dan

