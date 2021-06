Man eet dode slang om coronavirus op afstand te houden

Een Indiase man die niet besmet wil raken met het coronavirus, heeft een heel bizarre oplossing bedacht: het eten van dode slangen.



“Slangen zijn een heel goed middel tegen het coronavirus,” claimt de man in de video, voordat hij delen van een dode slang naar binnen werkte.



De 50-jarige man is door de politie gearresteerd toen het filmpje over zijn bizarre handeling viraal ging op social media.



Volgens artsen heeft hij geluk gehad dat hij delen van het gif niet naar binnenkreeg, bericht Times Now News.

