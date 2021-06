Amazon installeert kleine ZenCellen in zijn pakhuizen

Amazon installeert piepkleine 'Zencellen' in zijn warenhuizen waar werknemers "zichzelf opnieuw kunnen opladen".De techgigant plaatste op woensdag een video van deze 'ZenBooth'-cel, schrijft Gizmodo. Later werd deze weer verwijderd.In de cellen kunnen werknemers van de pakhuizen van Amazon mindfulness-video's bekijken en naar rustgevende muziek luisteren. Er staat een bureautje, een kleine ventilator, wat planten en er zit een blauw raam op het plafond die een blauwe hemel moet nabootsen.Amazon wil zo'n 300 miljoen dollar (245 miljoen euro) investeren in zogenoemde 'WorkingWell'-gezondheidsprogramma's voor zijn overwerkte pakhuispersoneel. Werknemers moeten vaak diensten van tien uur draaien tijdens welke ze nauwelijks kunnen zitten.