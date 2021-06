01-06-2021 06:38:44

Wat een enorme heisa voor een kleine verstekeling. En dan uiteindelijk het diertje vergassen, terwijl je na de landing gewoon even alle uitgangen open kan zetten, zodat het dier de vrijheid weer in kan en zijn/haar leven voortzetten.Maar goed, het levert wel weer een WMR-artikel op, dus dat is dan weer leuk