Nathalie wil van miljoen mensen één euro voor haar droomhuis

Eén miljoen euro. Dat is het bedrag dat Nathalie de Jong hoopt op te halen. Zoals veel andere starters op de woningmarkt lukt het haar niet om aan een koophuis te komen, dus waagt ze een poging via crowdfunding. "Als iedereen één euro inlegt, heb ik straks mijn droomhuis."Nathalie is naarstig op zoek naar een huis. De 40-jarige vrouw woont samen met haar dochter, hond en konijn in een huis van 46 vierkante meter in Scheveningen en betaalt daar 950 euro aan kale huur. "Als alleenverdiener houd ik niks over om te sparen voor een koophuis. Mijn salaris gaat direct door naar mijn huisbaas", vertelt ze aan EditieNL.Een sociale huurwoning kan ze niet krijgen. "Ik zit precies op het grensgebied qua inkomen. Het ene jaar iets erboven, het andere jaar iets eronder. Dus kom ik er niet voor in aanmerking en lukt het me nooit om te sparen voor een koophuis."Inmiddels zijn er jaren verstreken maar is er nog geen oplossing in zicht. "Ik kom geen stap verder en zie geen uitweg meer. Een paar weken geleden zei ik gekscherend tegen een vriend: wat nou als iedereen mij één euro zou geven?"Dat was eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee, bedacht ze, dus zette ze het plan door. Drie weken geleden startte ze een crowdfundingsactie. Inmiddels heeft ze duizend euro bij elkaar. "Ik heb dus nog wel even te gaan."De keuze voor deze aanpak is echter niet over een nacht ijs gegaan. "Ik heb wel even knikkende knieën gehad", geeft ze toe. "Ze zeggen niet voor niets: kinderen die vragen, worden overgeslagen."Toch vindt ze dat ze alle recht heeft om haar huis op deze manier te financieren. "Vragen kan altijd. Iedereen zou het op deze manier kunnen proberen, alleen doet niemand het. Ik zie het als een experiment: lukt het om dit voor elkaar te krijgen met crowdfunding?"Of ze echt een miljoen nodig heeft voor haar droomhuis? "Nee, het gaat me er meer om dat ik een start kan maken op de woningmarkt", zegt Nathalie. "Ik hoop zelf een huis van 3,5 ton te kunnen kopen. Als ik twee ton kan krijgen via crowdfunding, zou dat al genoeg zijn. De rest kan ik zelf bijleggen."Het geld dat ze overhoudt wil ze gebruiken om andere starters te helpen. "Ik wil er een groter project van maken. Binnenkort ga ik in gesprek met verschillende instanties en experts zoals de Woonbond, makelaars en hypotheekadviseurs. Daar ga ik ook bij vloggen. Hopelijk kan ik ontdekken welke mogelijkheden en oplossingen er zijn. En daarmee ook anderen helpen."