Vrouw laat verlamde echtgenoot thuis zonder voeding, man sterft

Een man die twee beroertes kreeg en niet meer kon lopen of zichzelf verschonen, werd dagelijks urenlang alleen gelaten zonder eten in een huis door zijn vrouw, zijn enige verzorger.



De vrouw genaamd Malia uit Nieuw-Zeeland ontkent dat zij het heengaan van haar echtgenoot veroorzaakte.



De man overleed aan sepsis, bloedvergiftiging, veroorzaakt door geïnfecteerde wonden over zijn gehele lichaam, sommige zo diep dat zijn beenderen te zien waren, schrijft Nz Herald.



De moeder van twee is aangeklaagd voor doodslag, ongeveer 5 jaar na het sterven van haar echtgenoot in 2016.



De man werd door een familielid aangetroffen, zittend in zijn eigen fecali├źn, met maden in zijn heupen, omringd door een hoop vuile kleren en muizennesten.

Reacties

31-05-2021 14:53:45 venzje

Oudgediende



Ah, maar het was niet haar schuld. Hij zorgde gewoon niet goed voor zichzelf.



Als ze straks in de petoet zit, moest er ook maar eens langdurig niet goed voor haar gezorgd worden...



