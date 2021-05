Gekocht voor 50 cent, verkocht voor 25.000 euro: biljet uit Nederlands-Indië

De verkoper had het gekocht op de rommelmarkt voor 50 eurocent, en nu is dat bankbiljet uit voormalig Nederlands-Indië geveild voor 25.830 euro. De veiling was donderdagavond in IJsselstein.Het gaat specifiek om een briefje van 40 gulden uitgegeven door de Javasche Bank in Batavia, het huidige Jakarta. De datering geeft aan dat het biljet is uitgegeven op 19 januari 1921. Het stuk papier leverde uiteindelijk ruim acht keer meer op dan vooraf was verwacht.Volgens de directeur van veilinghuis Heritage Auctions Europe, Jacco Scheper, zijn oude bankbiljetten extra in trek. Door alle coronamaatregelen houden verzamelaars immers geld over en wordt er meer neergelegd voor munten, bankbiljetten, postzegels en antiek, zegt hij tegen RTV Utrecht.