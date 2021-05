Advies om apenhersenen te eten tegen buikkrampen en diarree is verkeerd

Het advies dat een ‘bonumang’ in Paramaribo recent heeft gegeven aan een radeloze vrouw die al jaren last heeft van buikkrampen en diarree om apenhersenen te eten is verkeerd.



De jonge vrouw uit de Surinaamse hoofdstad krijgt na elke maaltijd buikpijn en hevige diarree en had uit radeloosheid de hulp van een “medicijnman” ingeroepen.



Van hem kreeg ze het advies om iemand naar het binnenland te sturen om op een wilde aap te jagen, het dier te slachten en de hersenen te eten.



De vriend van de vrouw die het advies totaal niet vertrouwde, nam maandag telefonisch contact op met een voedingsexpert van Constantin om te vragen of het wel raadzaam is dit wild vlees te eten.



De Constantin – expert zegt telefonisch aan GFC Nieuws met grote verbazing de vraag te hebben aangehoord.



“Ik heb het advies gegeven om dat niet te doen. Het eten van apenhersenen kan ook gevaren met zich meebrengen, onder meer wordt dat in verband gebracht met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob”.



“Bovendien weten wij niet wat de andere gevolgen zijn van het eten van apenhersenen en zal het niet helpen tegen de diarree en buikkrampen”, stelt de Constantin, expert met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van voeding in relatie tot de gezondheid en het afslanken.



“Het is veel beter om na te gaan wat de oorzaak is van de klachten. Als de MDL- arts nog geen noemenswaardige afwijkingen heeft kunnen vinden, en de MDL- arts is degene die bij dit soort klachten het beste geconsulteerd kan worden, kan altijd verder gezocht worden naar mogelijke prikkels.



“Veel personen hebben moeite met het verteren van lactose, tarwe, fructose en gluten”, legt de Constantin expert uit.



“Daarnaast kan er met een speciaal voedingspatroon, probiotica, stressreductie, het beperken van FODMAP- rijke voeding en tal van andere maatregelen veel meer bereikt worden”.



Maar het eten van van apenhersenen wordt sterk afgeraden. Laat de apen in het bos liever met rust”, aldus de topexpert van Constantin.

Reacties

31-05-2021 08:18:09 botte bijl









hoe komt die kwakzalver er op

31-05-2021 08:38:46 omabep









Dit krijg je er daar bij bepaalde groepen niet uit en zeker niet als een bezoek veel geld gaat kosten.



Ik hoop dat zij haar partner gaat geloven.



Laatste edit 31-05-2021 08:39

31-05-2021 09:21:17 venzje











(In het Nederlands dus eigenlijk FODMEP.)



Weer wat geleerd.

.



FODMAP = Fermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden 'and' polyolen.

(In het Nederlands dus eigenlijk FODMEP.)

Weer wat geleerd.

31-05-2021 09:26:03 allone











En wat een Constantin – expert is, weet ik ook niet.

Maar wel dat apenhersenen niet helpen tegen diarree

31-05-2021 09:37:07 venzje













Ik weet alleen dat disacharide lactose is, monosacharide fructose en dat polyolen suikeralcoholen zijn. Dus een beetje beeld heb ik dan wel.

Een Constantin-expert is vermoedelijk een homeopaat. Dr. Constantin Hering was de 19e-eeuwse grondlegger van de Amerikaanse homeopathie.

