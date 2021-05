Man gaat in hongerstaking en bidt tot God voor Lamborghini, sterft bijna

Een man die dacht dat God hem een Lamborghini zou schenken als hij 40 dagen lang zou vasten en bidden, is bijna overleden.



De 27-jarige kerkganger uit Zimbabwe (Afrika) trok zich terug in de bergen zodat niemand hem zou vinden om iets te eten aan te bieden.



Hij werd op de 33ste dag gered en was uitgehongerd en onherkenbaar, schrijft Lad Bible.



De werkloze man hoopte dat God hem zou zegenen met de Italiaanse sportauto, omdat het de droomauto is van zijn vriendin.



De kerkleider zegt over het incident: ”het beste zou zijn als hij vastte voor een baan, omdat hij werkloos is.”

Reacties

die man is niet zo slim

