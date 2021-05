Extreme haaruitval na corona: Ik trok bossen tegelijk uit mijn haar

Jolanda Schepers verloor tachtig procent van haar haren nadat ze besmet raakte met het coronavirus.

Geen reuk, geen smaak, hoesten en verkouden: het zijn de symptomen die we inmiddels allemaal wel kennen passend bij het coronavirus. Maar wat veel mensen niet weten, is dat extreem haaruitval ook een gevolg kan zijn. Zo trok Jolanda pluk na pluk uit haar hoofd: "Ik schaamde me zo erg."



Niets kunnen ruiken, niets proeven en verkouden. Dat waren ook de klachten die Jolanda Schepers uit het Brabantse Aarle-Rixtel vorig jaar had. Omdat corona toen pas net in Nederland was opgedoken, dacht ze niet gelijk aan een coronabesmetting. Maar toen ze haren begon te verliezen, trok ze toch aan de bel bij de huisarts.



'Op alles getest, er kwam niets uit'

"Haaruitval stond niet bekend als een coronasymptoom. Daarom werd eerst gedacht dat het aan een combinatie van de anticonceptiepil en een eventuele overgang zou liggen. Ik stopte met de pil, maar mijn haaruitval stopte niet. Ik wilde meer onderzoek, dus ik werd doorgestuurd naar de dermatoloog. Ik werd op alles getest wat je maar kan bedenken, maar er kwam niets uit. Ik werd naar huis gestuurd met het gegeven dat het een normaal verloop van ouderdom zou zijn."



Schepers voelde zich voor gek verklaard, niet erkend in haar problemen en besloot de haren die ze verloor te verzamelen in zakjes. "Ik spaarde alles op om vervolgens aan de dermatoloog te laten zien dat dit niet normaal is. Ik ben 48 jaar, dit hoort niet bij mijn leeftijd. Ik zat daar huilend te vragen om hulp."



De uitgevallen haren van Jolanda Schepers die ze verzamelde in zakjes.

Nadat Schepers op televisie een item had gezien over een Amerikaanse actrice met haaruitval na een coronabesmetting, vroeg ze aan de huisarts of haar bloed getest kon worden op antistoffen tegen het virus. "Toen belde de huisarts op en zei: 'Het spijt ons, je hebt corona gehad, daar komt je haaruitval waarschijnlijk ook door.'"



Schepers werd doorgestuurd naar een haarspecialist en ook die gaf na maanden van onzekerheid de bevestiging: ze was meer dan 80 procent van haar haren verloren door het coronavirus.



'Constant bang om haren te verliezen'

"Ik was zo verdrietig. Overal viel het uit. Ik durfde niet meer te bewegen, niet meer mijn haren te kammen, niet meer even met mijn vingers door mijn haren te gaan. Constant was ik bang om nog meer haren te verliezen. En als vrouw wil je dat gewoon niet, je schaamt je voor je eigen kapsel, voor de kale plekken die iedereen kan zien."

Reacties

30-05-2021 16:12:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.396

OTindex: 27.384

Gelukkig groeit 't weer aan.

30-05-2021 16:35:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.408

OTindex: 84.973

Da's te hopen....

