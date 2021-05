Zwollenaar aangehouden met 78 flessen lachgas in zijn auto

De politie in Zwolle heeft onlangs een man aangehouden die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto vervoerde. Het totale gewicht van de tanks was bijna 550 kilo, bijna 275 keer meer dan wettelijk is toegestaan. De politie publiceerde een foto op Facebook en noemt het vervoer "levensgevaarlijk".Wie het gas niet voor bedrijfsmatige doelen bij zich heeft, mag maximaal 2 kilo gas vervoeren. Omdat het om een gevaarlijke stof gaat, moeten vervoerders in het bezit zijn van een speciaal certificaat. De aangehouden persoon had dat niet.In tegenstelling tot in veel andere steden is in Zwolle het bezit van lachgas niet verboden. Nederland kent geen landelijk verbod. Lachgas is vooral populair onder jongeren. Het inhaleren leidt tot een roes van een paar minuten.