Dames van plezier accepteren bonen en maïs als betaalmiddel

Courtisanes in het Afrikaanse Zimbabwe accepteren nu bonen en maïs als betaalmiddel in plaats van geld.



In gesprek met de lokale overheid vragen dames van lichte zeden de overheid om steun of lage renteleningen. Dit zodat ze zelf een onderneming kunnen starten om hun uitgehongerde gezinnen te voeden. Dat meldt Olomo Info.



“Het normaal tarief is US$ 5 per klant, maar nu nemen we zelfs genoegen met US$ 1. In sommige gevallen vragen wij emmers met bonen of mais”, zegt een anonieme tippelaarster.

Reacties

30-05-2021 08:19:26 allone

om hun uitgehongerde gezinnen te voeden triest. triest.

30-05-2021 08:30:48 allone

En "dames van plezier" lijkt me hier toch echt de verkeerde benaming.

