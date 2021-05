Man geeft winnend loterijticket weg ter waarde van een miljoen dollar

Wat zou jij doen als je een loterijticket zou vinden ter waarde van een miljoen dollar? Een Amerikaanse man deed alvast het juiste, hij gaf het ticketje terug aan de rechtmatige eigenaar. «Mijn innerlijke ziel zei dat ik het kaartje moest teruggeven.»



Abhi Shah was nietsvermoedend aan het opruimen toen hij een oude stapel loterijtickets vond. Een van de tickets was nog niet helemaal doorgekrast. Shah kraste de resterende cijfers door en wat bleek: het stukje papier was maar liefst een miljoen dollar waard. Toen Shah zich realiseerde hoevel het papiertje waard was, danste hij van vreugde. Hij begon te dromen over wat zijn familie met het geld zou kunnen doen. Toch koos hij ervoor om het juiste te doen en het winnende lot terug te geven aan de klant die het weggooide. «Mijn familie en ik hebben twee nachten niet geslapen», zegt Shah. «Mijn innerlijke ziel zei dat ik het kaartje moest teruggeven.»



Lea Rose Fiega, de trotse eigenares van het winnende ticket, is een vaste klant in de winkel van Shah's familie. In maart kocht de vrouw het loterijticket voor 30 dollar van Shah's moeder. Tien dagen later ging Shah door de stapel van tickets en zag hij dat het ticketje niet helemaal was weggekrast. «Ik krabde het ticketje heel snel tijdens mijn lunchpauze», vertelt Lea in een interview met Associated Press. «Het zag er niet uit als een winnend lot dus gaf ik het terug aan de winkel, zodat zij het konden weggooien.»



De familie wist echter dat het kaartje door Fiega werd aangekocht en voelde zich dubbel bij het incasseren van het ticket. Ze belden naar familieleden in India waar de grootmoeder van Shah bevestigde dat ze het kaartje beter teruggaven. «Ze zei: toon eerlijkheid en geef het ticket terug», aldus Shah. Hij reed naar Fiega’s kantoor en bracht het goede nieuws: «Dit gaat je leven veranderen.» Fiega volgde Shah naar de winkel, waar de familie haar het winnende ticket aanbood. De vrouw begon naar verluidt meteen te huilen en te trillen. «Het was een geweldig moment», vertelt Shah. «Toen ik zag hoe gelukkig ze was, wist ik dat ik het juiste had gedaan. Geld is niet alles in het leven.»



Fiega, die dankbaar was voor de eerlijkheid van de familie, stond een deel van het geld af aan Shah. De rest van het geld zal ze naar verluidt gebruiken voor haar pensioen. Bovendien ontving de familie 10.000 dollar voor de verkoop van het ticket, aldus de Massachusetts Lottery.

Wat supereerlijk zeg! Ik weet niet of ik hetzelfde gedaan heb, maar leven met het geld van een ander voelt denk ik niet oke, dus waarschijnlijk wel.

Buiten het feit dat dit soort geld een heleboel problemen zou oplossen, zou ik het ook terug geven aan degene die het ticket had gekocht. @yes_my_dear : inderdaad zou ik bij elke euro die ik ervan uit zou geven een schuldgevoel krijgen. Zo wil niemand leven denk ik

Ik zou me er ook niet prettig bij voelen om het geld op deze wijze te verkrijgen.



Aan de andere kant.... als iemand niet eens de moeite neemt om het kraskaartje helemaal te krassen maar halverwege het wél denkt te weten en het weg doet, geeft dat toch weer een andere gedachtengang, denk ik. 🤔

dat lijkt me niet meer dan billijk, want anders had niemand wat gehad. Wel raar om een lot te kopen en er dan niet eens naar te kijken.

