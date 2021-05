Vrouw verdacht van aanranding getrouwde man

Een vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar nadat ze de slaapkamer van een getrouwde man binnendrong.



Na het indringen pleegde ze intieme handelingen in de man zijn slaap.



De 38-jarige Britse vrouw was zo dronken dat ze uit het bed viel.



Op dat moment ontdekte de man dat het niet zijn echtgenote was die zonder kleren met hem in bed was gekropen en hem betastte.



Reduno meldt dat de vrouw van een feest kwam en de slaapkamer van de man binnendrong, die alleen slaapt, omdat hij luid snurkt.

Reacties

29-05-2021 22:33:10 Mamsie

Oudgediende



Quote:

