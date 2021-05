80-jarige rijdt voor drie ton schade in wasstraat met zijn elektrische auto

Een 80-jarige man heeft in de Duitse plaats Lindau voor bijna 300.000 euro schade aangericht, toen hij in een wasstraat niet alleen zijn eigen auto total loss reed, maar ook twee andere auto's.De politie van Lindau meldt dat in een persbericht op hun officiële website. De man was de derde in de rij die de wasstraat inreed. Voor hem stond een auto aan het begin van de 30 meter lange wasstraat en aan het einde stond een ‘kwalitatief hoogwaardige auto’ die op dat moment bijna klaar was en droog werd geföhnt.Volgens de politie trapte de man tijdens het inrijden van de wasstraat op het gaspedaal in plaats van de rem en was hij waarschijnlijk ‘overweldigd door het besturen van zijn krachtige elektrische auto’. Omdat elektrische auto’s direct de volledige trekkracht tot hun beschikking hebben, is er binnen enkele seconden sprake van een enorme acceleratie.Het gevolg was dat de e-auto van de gepensioneerde de twee auto’s voor hem dwars door de hele wasstraat duwde, meldt de politie. De medewerkers van de autowasstraat die op dat moment in de buurt waren, zijn niet gewond geraakt. Maar de bestuurder van de voorste auto zou een whiplash hebben opgelopen. Hoeveel schade er aan de wasstraat zelf is aangericht, werd niet bekendgemaakt.