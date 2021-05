Kunstenares sleept Vaticaan voor rechter om postzegel met haar Christus

De Italiaanse straatkunstenares Alessia Babrow eist 130.000 euro schadevergoeding van het Vaticaan. Babrow heeft een rechtszaak aangespannen omdat het Vaticaan (het ministaatje in Rome waar de rooms-katholieke kerk zetelt) een postzegel uitbracht met een door haar ontworpen afbeelding van Christus.Babrow vertelt aan persbureau AP hoe ze begin 2019 een plaatje van haar ontwerp plakte op een brug bij het Vaticaan. Ze sloeg steil achterover toen ze er ruim een jaar later achter kwam dat het was gebruikt voor de traditionele postzegel die het Vaticaan elk jaar met Pasen uitbrengt."Ik geloofde het gewoon niet", zegt de kunstenares. "Ik dacht echt dat het een grap was. Maar de echte schok was natuurlijk dat je bepaalde dingen niet van bepaalde organisaties verwacht." Babrow zegt dat het Vaticaan nooit heeft gereageerd op haar verzoeken om tot een schikking te komen.Zelf doet het Vaticaan er altijd alles aan om zijn auteursrechten te bewaken. In de wereldberoemde Sixtijnse Kapel mogen bezoekers de vermaarde fresco's van Michelangelo niet filmen of fotograferen. Het verbod stamt uit de jaren waarin de beeldrechten in handen waren van een Japanse televisiezender. Die had een deel van de restauratie van de kapel betaald.Babrows afbeelding van Christus maakt deel uit van een reeks waaraan ze sinds 2013 werkt onder de titel Just Use It. Daarin voorzag ze onder meer Boeddha, de Hindoegod Ganesha en de Bijbelse figuur Maria van een door haar ontworpen hart.Ze zegt dat ze ermee wil aangeven dat mensen hun hart moeten gebruiken en dat er geen religie is die een 'universele waarheid' kan claimen. Juist die boodschap wordt geweld aangedaan doordat het Vaticaan zich het plaatje heeft toegeƫigend, zegt haar advocaat.Officieel heeft het Vaticaan niet gereageerd. Maar het hoofd van de dienst die gaat over de postzegels en munten die worden uitgegeven, vertelde een Italiaanse journalist dat hij op zijn scooter langs de afbeelding was gereden en hem had gefotografeerd. Hij zou het 'graffiti-achtige beeld' voor de paaszegel hebben gebruikt 'om een nieuwe generatie postzegelliefhebbers' aan te spreken.