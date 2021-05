Meppel is wildplashoofdstad van Nederland: Die titel willen we behouden

"Of het nou betekent dat we overijverige handhavers hebben, of dat de gemiddelde Meppeler een kleine blaas heeft. Het maakt niet uit, wij zijn DE wildplashoofdstad van Nederland. En daar mogen we best trots op zijn." Dat is de inleiding op de website wildplashoofdstad.nl. Een grap van Matthijs Menses uit Meppel.

Uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau blijkt dat in Meppel relatief gezien de meeste wildplasboetes worden uitgeschreven. Dat komt neer op 68 boetes. En dat terwijl dat de hele provincie Drenthe juist onderaan staat op dit lijstje.



De website steekt de draak met deze bijzondere titel voor Meppel. "Ik denk: dit moet gevierd worden", zegt Matthijs Menses. "We laten een aantal bekende wildplassers uit Meppel aan het woord. We hebben een poll met de favoriete wildplaslocaties."



Die bekende wildplassers blinken uit in statemens op de site. Zo schrijft Wilfred H. 'Altijd. Blijven. Zeiken.' En zegt iemand die zich voordoet als stadsdichter: 'Ik plas. Ik pis. Ik zeik, maar nooit twee keer in de zelfde wijk'.



Matthijs barst in lachen uit als hem gevraagd wordt of de gemeente al heeft gereageerd. "Ik weet het niet. Ik heb ook de hele huisstijl van de gemeente gekopieerd. Dus ik denk dat er binnenkort nog wel wat gaat komen."



De Meppeler geeft toe dat het een grap is, maar hij wil nu wel dat Meppel deze eer behoudt. "We gaan stickers plakken in Meppel op plekken waarvan wij vinden dat het mooie wildplaslocaties zijn. Er staat de vraag op: Heeft u hier al gewildplast? We willen natuurlijk wel deze titel behouden."



"Ik heb nu de website al. Ik hoop niet dat ik hem volgend jaar moet aanpassen aan een andere stad. Ik vind dat we trots moeten zijn. Het is een mooie titel!"

