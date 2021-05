Nieuw onderzoek: mannen met een grote neus hebben een grotere penis

Ter ondersteuning van de “grote neus, grote slang”-theorie heeft een wetenschappelijke studie uitgewezen dat mannen met grotere neuzen inderdaad langere penissen hebben.



Uit onderzoek bleek dat mannen met de grootste neuzen een ‘gestrekte penislengte’ hebben van ten minste 13,42 cm. Degenen met een minder prominente snuit hebben echter een geslachtsorgaan dat slechts 10,37 cm meet wanneer het volledig in erectie is.



‘Het feit dat de grootte van de neus in verband staat met de lengte van de penis in erectie, wijst erop dat de lengte van de penis misschien niet wordt bepaald door leeftijd, lengte of lichaamsgewicht, maar al voor de geboorte is vastgesteld,’ aldus de onderzoekers.



Japanse onderzoekers bestudeerden de stoffelijke overschotten van 126 mannen van middelbare leeftijd binnen drie dagen na hun dood. Een groot aantal metingen documenteerde hun lengte, gewicht, lengte van de slappe penis, omtrek van de penis, gewicht van de rechter en linker testikel, en gewicht van de prostaat.



Een wetenschapper kreeg ook de opdracht elk kadaver neer te leggen en de penis zo ver mogelijk verticaal omhoog te trekken om een meting van de gestrekte penislengte te verkrijgen. Volgens onderzoekers is dit een nauwkeurige manier om de lengte van een penis in erectie na te bootsen.



De grootte van de neus werd ook vastgesteld door de afstand te meten tussen de ogen van een persoon en het punt waar het neusgat begint, vlakbij de punt van het reukorgaan.



Statistische analyse toonde aan dat de neuslengte gecorreleerd was met de grootte van iemands gezwollen lid. Ze ontdekten dat mannen met een neus die kleiner was dan 1,8 inch een penisomvang hadden van maximaal 4,1 inch.



Bij mensen met een neus die 22% groter is en 2,2 inch lang is, was de penis echter groter, namelijk 5,3 inch lang. Bij mensen met een neus die in het midden van dit bereik valt, was de gemiddelde penismaat 4,5 inch. In Japan is de gemiddelde penismaat 4,5 inch, zo blijkt uit eerder onderzoek.



De nieuwe studie vond ook, niet verrassend, een sterk verband tussen de slappe lengte van een penis en zijn erecte lengte. Er was echter geen verband tussen de grootte van de neus van een man en de lengte van zijn penis in slappe toestand. De onderzoekers wijten dit aan verschillen in de efficiëntie waarmee een penis opzwelt, waarbij sommige mensen ‘groeiers’ zijn en anderen ‘douwers’.



In de studie, gepubliceerd in Basic and Clinical Andrology, hebben wetenschappers van de Kyoto Prefectural University of Medicine niet gekeken naar waarom neus en penislengte met elkaar in verband staan.



In plaats daarvan vond hun observationele studie alleen een verband tussen de afmetingen van de lichaamsdelen.



‘Deze studie is de eerste die de relatie tussen uitgerekte penislengte en neusgrootte aantoont maar is beperkt in Japanse mannelijke kadavers, en de reden waarom uitgerekte penislengte en neusgrootte samenhangen is nog onduidelijk,’ schrijven de onderzoekers.



‘Daarom beschouwen we het als een interessant onderwerp om vanaf nu verder te onderzoeken.’



Uit eerdere studies is echter gebleken dat de mate van blootstelling van een ongeboren baby aan androgenen terwijl hij in de baarmoeder van de moeder zit, de lengte van de penis kan beïnvloeden.



Zij zeggen ook dat androgenen – een groep hormonen waartoe ook testosteron behoort – eerder in verband zijn gebracht met de 2D:4D-verhouding.



Dit houdt in dat blootstelling aan androgenen de lengte van de wijs- en ringvinger van een persoon kan veranderen en bijgevolg de grootteverhouding van de twee cijfers.



Eerdere studies hebben aangetoond dat de 2D:4D-verhouding en het gespeculeerde verband tussen androgenen kan worden gebruikt om voedingskeuzes en zelfs iemands seksualiteit te voorspellen.

"de lengte van de penis misschien niet wordt bepaald door leeftijd of lichaamsgewicht"



Waren er voorheen mensen die dat dachten dan? Niemand gelooft toch dat je penis groeit als je aankomt? Of als je oud wordt?

Quote:



Een wetenschapper kreeg ook de opdracht elk kadaver neer te leggen en de penis zo ver mogelijk verticaal omhoog te trekken om een meting van de gestrekte penislengte te verkrijgen. Volgens onderzoekers is dit een nauwkeurige manier om de lengte van een penis in erectie na te bootsen.



Niet alleen vind ik dit nogal érg respectloos maar dat komt waarschijnlijk omdat een dood mens hier als kadaver gezien wordt.

Net als een dood varken of zoiets.

Ik vind dit een vreselijke gang van zaken.

