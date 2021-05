Bejaard koppel eet heerlijke paté van dochter, dat kattenvoer blijkt te zijn

‘Kun je alsjeblieft nog meer van die heerlijke paté meenemen?’ Een Britse vrouw wist afgelopen week even niet wat ze moest antwoorden op die vraag van haar ouders in Frankrijk. Ze had namelijk geen paté meegenomen van de supermarkt. Uiteindelijk bleek het om kattenvoer te gaan: ,,We hebben gehuild van het lachen. Mijn mond deed er pijn van", zegt de dochter.Angela Holloway (59) gaat door de coronapandemie regelmatig boodschappen doen voor haar moeder Margaret (80) en stiefvader Lincoln (95). Angela scheidt daarbij meestal het voer voor de huisdieren van het andere eten. Al was ze dat blijkbaar vorige week vergeten.Toen ze weer op bezoek kwam bij haar ouders, vroeg haar moeder dan ook om ‘meer van die heerlijke paté mee te nemen’. ,,We hebben een heerlijk diner gegeten met brood en paté”, zei ze nog. Angela had echter helemaal geen paté meegenomen en besefte al snel hoe de vork in de steel zat.,,Ik heb zo hard gelachen. Ik piste bijna in mijn broek van het lachen.” Ook haar moeder en zus huilden van het lachen. Stiefvader Donald was eerder verbijsterd op het moment: ,,Probeer je mij te vergiftigen”, zei hij al spottend. Uiteindelijk bleek dat het bejaarde koppel de kat op de achtergrond van het blik paté niet had opgemerkt. Ook zouden ze moeite hebben om Franse etiketten te lezen. Niemand is ziek geworden van de paté op basis van tonijn.Angela laat nog weten dat het ,,moeilijk is om door de Brexit Britse producten te vinden in de Franse supermarkten”. Daardoor moet ze op zoek naar alternatieven.