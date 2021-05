Is er dan niets meer heilig? Vaticaan heeft begrotingstekort en moet bezuinigen

De coronacrisis ontziet ook het Vaticaan niet. De organisatie, met aan het hoofd paus Franciscus, heeft een tekort van 50 miljoen euro. En dus moet er bezuinigd worden. Salarissen gaan omlaag en de mediaorganisatie moet z'n nut maar bewijzen.



Toerisme is de grootste inkomstenbron van het Vaticaan, en dat viel in het coronajaar 2020 nagenoeg weg. Het gevolg is een tekort van 50 miljoen euro voor de katholieke kerk en een enorm pensioengat.



Het Vaticaan gaat daarom bezuinigen. Salarissen van medewerkers, zowel geestelijken als 'gewoon' kantoorpersoneel, gaan met 3 tot 10 procent omlaag. En bonussen staan voorlopig even op pauze.



Paus Franciscus wil ontslagen voorkomen en komt daarom met de salariskortingen. Alleen de laagste drie salarisschijven, waar onder meer schoonmakers in vallen, worden ontzien. Franciscus zelf krijgt sowieso al geen salaris voor zijn werk.



De salarisverlagingen vallen niet bij iedereen goed. Een groep medewerkers van het Vaticaan haalt in een open brief uit naar Franciscus. Een grote groep managers zou namelijk worden ontzien.



"Het echte probleem is dat het Vaticaan gebouwd is op een systeem van privileges", schrijven ze. "Vooral de behandeling van managers verdient aandacht. Die verdienen soms 6000 tot 10.000 euro per maand en wonen gratis in dure appartementen in de beste wijken."



De paus heeft nog niet op de open brief gereageerd. Hij bezocht gisteren wel een mediaorganisatie van het Vaticaan en zette daar de boel ook meteen op scherp. De medewerkers moeten volgens hem maar eens bewijzen dat ze nuttig zijn, en dat hun werk de juiste mensen bereikt.



Franciscus zei dat het werk van de radiomakers en journalisten bij de eigen krant goed is en dat hun kantoren prachtig zijn. "Maar wat ik me echt afvraag: hoeveel mensen luisteren er naar jullie, hoeveel mensen lezen de krant?", zei hij.

Quote:

Die verdienen soms 6000 tot 10.000 euro per maand en wonen gratis in dure appartementen in de beste wijken klinkt ongelooflijk.. klinkt ongelooflijk..

@allone :

klinkt ongelooflijk.. Quoteklinkt ongelooflijk..



Dan kan meer aan de strijkstok blijven hangen. Ach, het loont om te werken voor organisatie die armoede en matigheid propageertDan kan meer aan de strijkstok blijven hangen.

@Emmo :

het loont om te werken voor organisatie die armoede en matigheid propageert Quotehet loont om te werken voor organisatie die armoede en matigheid propageert Quote:

Is er dan niets meer heilig? Vaticaan heeft begrotingstekort en moet bezuinigen de organisatie was al nooit heilig maar dat geldt alleen voor bepaalde monniken, toch?de organisatie was al nooit heilig

De meeste medewerkers bij het vaticaan geloven dat er elke maand goed geld binnenkomt. Waar moeten ze nu nog in geloven?

