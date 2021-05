Amerikaanse dierentuin doet aangifte tegen vrouw die in apenverblijf klimt

Een dierentuin in het Amerikaanse El Paso in Texas doet aangifte tegen een bezoeker. Zij klom over het hek van het apenverblijf om de dieren te voeren. Volgens een verzorger bracht ze daarmee niet alleen zichzelf, maar ook de apen in gevaar.Beelden van het voorval doken op Instagram op. "Dit is helaas echt: een vrouw sprong in het verblijf van de slingerapen om ze te voeren", stond erbij.De dierentuin is uiteraard niet te spreken over haar actie. Volgens verzorger Mason Kleist bracht de vrouw zichzelf én de apen in gevaar met haar actie. De apen volgen een speciaal dieet, dus dit kan volgens de verzorger voor problemen in hun darmen zorgen. Bovendien lopen ze risico op Covid-19."Alle ziektes die zij bij zich draagt, kunnen de apen ook krijgen", zegt Kleist tegen de lokale zender KVIA. "We doen er alles aan om te voorkomen dat ze besmet raken met het coronavirus, maar dat werkt niet als iemand het verblijf binnendringt."De vrouw had ook makkelijk gewond kunnen raken, volgens Kleist. "Het zijn extreem gevaarlijke dieren. Ze kunnen je zeer ernstig verwonden. Het lijken kleine aapjes, maar ze zijn heel sterk."De dierentuin wil nu dat de vrouw vervolgd wordt voor haar actie. Wie ze is, is nog onduidelijk. Er wordt ook alvast actie ondernomen rond het verblijf van de apen: er komen camera's en een beter hek.