Auto in VS vliegt over een hek, door een dak, en komt in een badkamer terecht



Foto Een wel zeer opmerkelijk ongeluk in de Verenigde Staten. Daar verloor een automobilist de macht over het stuur en vloog door het dak van een huis de badkamer in. De bewoners waren wel thuis, maar waren op het moment van het ongeluk in de slaapkamer en kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Ook de twee personen in de auto zijn niet gewond geraakt.

Reacties

28-05-2021 10:14:59 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.506

OTindex: 7.249

In de badkamer hingen geen kleren, begrijp ik.

28-05-2021 11:42:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.373

OTindex: 84.948

Tssss...... dachtie dattie bij de wasstraat beland was....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: