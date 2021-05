Iemand wat kwijt?: politie vindt enorm rotsblok op de weg

Was het een dronken actie? Of toch een weddenschap? Agenten in Zeist troffen maandagnacht een enorm rotsblok aan op de rijbaan. Hoe het gevaarte van 2 bij 4 meter daar is neergelegd is nog een groot raadsel.Het operationeel centrum van Politie Midden-Nederland kreeg maandagnacht een melding binnen over het rotsblok. Ondanks z'n grootte leek het blok niet heel zwaar lijkt te zijn. "Ten tijden van het gesprek werd het blok even op het fietspad gelegd", schrijft de politie op Instagram."Onder de indruk van de fysieke gesteldheid van de melder en met enige twijfel aan het verhaal hebben we direct Politie Zeist-Noord gestuurd om poolshoogte te gaan nemen. Wat bleek, de melder had nog gelijk ook!"Waar het rotsblok vandaan is gekomen en wie het er heeft neergelegd is nog een raadsel. "Iemand wat kwijt?", grapt de politie.