Ton voor een autowrak: Kapot is niet altijd verloren

Ruim honderdduizend euro werd ervoor betaald: 1960 Jaguar XK150 S. Mooi bedrag voor een sportwagen, zou je denken. Ware het niet dat de auto compleet ingedeukt en verroest is. Waarom wordt er toch nog 104.809 euro betaald voor zo'n barrel?De Jaguar uit 1960 werd in Engeland door veilinghuis Banhams verkocht. Het 'opknappertje' is volgens het veilinghuis in 1996 van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Sindsdien heeft de auto in de garage gestaan.Hoewel de auto volgens de veilingmeester "betere dagen heeft gezien" is hij wel nog te redden. En dan is een bedrag van ruim een ton niet gek, denkt autohandelaar Jan Altena van Altena Classic & Rally Service. "Opgeknapt is die auto ruim drie ton waard. Vooral dat model is erg gewild." Zelf heeft hij een vergelijkbare auto te koop staan voor 125 duizend euro."Dit is een 3.4 dus daar zit niet zo'n zware motor in en het is geen S-versie. Daarom is deze wat goedkoper. Van het type S dat nu geveild is zijn er maar ongeveer zestig gemaakt. Dat type gaat makkelijk over de drie ton heen." Ook het feit dat de auto nu zo in het nieuws is maakt hem extra veel waard. Al moet er naar verwachting minimaal twee jaar fulltime aan gesleuteld worden. "Die koper heeft een hele mooie toekomst."In tegenstelling tot kunst is bij auto's "'kapot niet altijd verloren", denkt Arno Verkade, directeur van de Nederlandse afdeling van concurrerend veilinghuis Christie's. "Je hebt hier te maken met een bepaalde zeldzaamheid. Van deze auto zijn er maar 69 gemaakt en dan wordt er automatisch meer voor gegeven."Naast uitzonderingen als dit soort auto's zul je bij het veilinghuis zelden iets zien dat geveild wordt terwijl het kapot is. "Een kunstwerk dat kapot is verkopen we eigenlijk niet. Tenzij het de intentie van de kunstenaar is. Zoals bijvoorbeeld het kunstwerk van Banksy dat zichzelf vernietigde tijdens de veiling. Maar dat was meer een statement."Wie de Jaguar gekocht heeft is onbekend.