Snelheidsduivel vraagt agent of hij rijbewijs tóch mag houden: Kan ik niet worden gematst?

De verkeerspolitie heeft zondagavond het rijbewijs van een snelheidsduivel ingevorderd. De man reed tijdens de achtervolging over de A28, van Staphorst naar Zwolle, tegen de 200 kilometer per uur. Het was overigens niet de eerste keer dat hij zijn rijbewijs moest inleveren.



De dienstdoende agent die het rijbewijs ter plaatse invorderde, verzuchtte op het Instagram-account van Team Politie Teamverkeer Oost Nederland: ‘Kreeg ik nog de vraag of hij niet gematst kon worden en het rijbewijs mocht houden.’



Dit terwijl de dienstdoende agent dacht de automobilist al te hebben gematst door de snelheid te corrigeren naar 155 kilometer per uur op een stuk waar 80 was toegestaan.



Wat uiteindelijk de straf zal zijn voor de snelheidsduvel, zal worden bepaald door de verkeersofficier. Omdat het de tweede keer is dat er een overschrijding van meer dan 70 kilometer per uur bij hem werd gemeten, zal het rijbewijs minimaal vier maanden worden ingehouden.



Omdat het rijbewijs begin 2020 ook al eens was ingevorderd na een snelheidsovertreding, mag de automobilist in kwestie vrezen dat hij een aanzienlijk hogere boete zal krijgen dan normaal gesproken het geval is bij een dergelijke snelheidsovertreding.

Reacties

27-05-2021 10:18:30 allone









Wie zei er dat mensen van hun fouten leren? Niet dus

27-05-2021 10:36:03 venzje









@allone : Ik heb dat nog nooit iemand horen zeggen.

27-05-2021 10:48:19 Buick







Wnplts: amsterdam

@allone , ik maak nooit fouten dus er valt niets te leren

27-05-2021 11:19:10 Ronnymij









De oplossing van dit probleem lijkt mij vrij simpel: Zet begrenzers op alle auto's in Europa.



Maar ja, dat wil het gros niet, en die boetes zijn natuurlijk een welkome aanvulling op de staatskas, net als parkeergelden die tegenwoordig de pan uitrijzen hier.

