Man krijgt extreem grote tong door Covid-19

Enkele coronapatiënten ontwikkelen een conditie die maakt dat hun tong permanent zwelt, zo ernstig dat zij niet kunnen praten en eten.Dr James Melville, een van de top onderzoekers van macroglossia (grote tong), kent minstens negen gevallen van Covid-19-patienten in de VS die met deze aandoening zijn geconfronteerd.Macroglossia is niet onbekend binnen de medische wereld, maar niet in deze vorm.Een Covid-patiënt die doodziek was, maar herstelde, werd wakker met een tong zeven maal groter.De patiënt is intussen hersteld. De artsen weten nog niet wat de oorzaak is van de vreemde complicatie, schrijft Daily mail.