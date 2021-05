21 doden in China door extreem weer bij ultramarathon

In het noorden van China zijn bij een hardloopwedstrijd van 100 kilometer zeker 21 doden gevallen. De deelnemers aan de ultramarathon in een ruig natuurgebied met bergen en diepe kloven werden overvallen door harde wind, hagel en ijzel. In totaal namen er 172 mensen deel aan de race. 151 van hen zijn veilig, zeggen de autoriteiten.



Zaterdagochtend begon de race in Jingtai bij het Yellow River Stone Forest. De deelnemers startten veelal in T-shirts en korte broek. De lucht was bewolkt. Rond het middaguur werd het opeens ijzig koud, met winterse neerslag.



Het parcours liep onder meer over een smal bergpad vol stenen waar de hardlopers binnen 12 kilometer een hoogteverschil van 1000 meter moesten overbruggen, zei een van de overlevenden. Persbureau AP meldt dat onder de deelnemers ervaren sporters waren. In het gebied worden vaker ultramarathons gehouden.



Om 13.00 uur 's middags plaatselijke tijd werd de race stilgelegd. Een dag later werden de lichamen van 21 vermiste hardlopers gevonden. Acht deelnemers werden behandeld voor lichte verwondingen.



De lokale overheid had honderden reddingswerkers, van wie een aantal in winterkleding, op pad gestuurd. Ze waren onder meer uitgerust met drones met hittecamera's, zoeklichten en sloopapparatuur. Hun werk werd bemoeilijkt door een aardverschuiving als gevolg van het extreme weer, door de kou en het grillige terrein.



De ramp heeft geleid tot felle kritiek op de plaatselijke overheid, onder meer op Chinese sociale media. "Waarom hebben ze niet naar de weersverwachting gekeken en de risico's afgewogen?" Maar volgens een van de sporters kwam het extreem slechte weer onverwacht. Wel kreeg hij vlak voor de start het gevoel dat "niet alles normaal was". Zo had hij het na een warming-up van 2 kilometer nog steeds niet warm. Hij ging wel van start, maar keerde net op tijd om. Andere lopers, die al verder waren, hadden geen geluk. Een aantal van hen viel in een diepe bergspleet.



Op een bijpraatsessie voor de pers bogen lokale functionarissen het hoofd, betuigden spijt en verklaarden zichzelf verantwoordelijk. Naar de gang van zaken wordt een onderzoek ingesteld.

Reacties

In beide gevallen met inadequaat materiaal en niet naar het weerbericht gekeken. In beide gevallen was er gewaarschuwd door de weerdiensten mar werd die (late) waarschuwing om velerlei redenen in de wind geslagen.



Mogelijk was iets dergelijks hier aan de hand en heerste de mentaliteit van "The show must go on". Ik ken de lokale omstandigheden niet. Maar in mijn vak gebeurt het nogal eens dat een stelletje zichzelf overschattende enthousiastelingen gered moeten worden. Meest notoir: de Fastnet race van '79 en de Sydney-Hobart van '98.In beide gevallen met inadequaat materiaal en niet naar het weerbericht gekeken. In beide gevallen was er gewaarschuwd door de weerdiensten mar werd die (late) waarschuwing om velerlei redenen in de wind geslagen.Mogelijk was iets dergelijks hier aan de hand en heerste de mentaliteit van "The show must go on".

