Ouders krijgen dode rat in zak van ziekenhuis in plaats van lijk overleden baby

Twee rouwende ouders die hun baby verloren tijdens de bevalling kregen van een ziekenhuis een dode rat in plaats van het lijk van hun kindje.De Colombiaanse ouders hebben het ziekenhuis aangeklaagd voor deze onvergeeflijke blunder.De vrouw was 28 weken in verwachting toen zij het ziekenhuis aandeed om te bevallen. Jammer genoeg overleed het babymeisje tijdens de bevalling, meldt het Colombiaanse medium meganoticias.De ouders gingen naar het mortuarium om een laatste blik te werpen op hun overleden baby voor de begrafenis, maar tot haar schrik zag ze een rat in een rode zak met twee handschoenen waar de overblijfselen van de baby in zouden moeten zitten.De vader van het kindje werd woest en deelde de walgelijke ervaring op social media. Het ziekenhuis heeft haar verontschuldiging aangeboden, maar de familie is niet van plan om de zaak te laten verdoezelen.Het ziekenhuis is een onderzoek gestart en het lijkje van de baby is nog niet achterhaald.