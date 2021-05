Salmonella-uitbraak in Amerika: Kus of knuffel geen kippen

Het Amerikaanse RIVM dringt er bij mensen op aan om geen levende kippen te kussen of te knuffelen, omdat er sprake zou zijn van een salmonella-uitbraak in het land.



De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) laten weten dat er 163 mensen ziek zijn geworden van salmonella in 43 staten, schrijft BBC. De zieken zijn in verband gebracht met kippen in de achtertuin. Volgens de CDC is een derde van de mensen die ziek zijn gemeld bij de recente uitbraken jonger dan vijf jaar.



"Kus of knuffel de vogels niet", zegt de gezondheidsdienst nu dus. "Door de kippen te knuffelen kunnen ziektekiemen naar je mond verspreiden, en hiervan kan je dus ziek worden."



Ook adviseert het Amerikaanse RIVM om handen te wassen na het aanraken van pluimvee, en raadt ouders aan om hun kinderen uit de buurt te houden.



CDC waarschuwt dat pluimvee, zoals kippen maar ook eenden, salmonellabacteriƫn kan dragen, zƩlfs als de vogels er gezond en schoon uitzien.



Een salmonella-infectie kan gepaard gaan met koorts, braken, diarree en buikpijn. De meesten herstellen zonder behandeling, maar ernstigere gevallen kunnen de dood tot gevolg hebben.



Meestal raken mensen besmet met salmonella nadat ze besmet vlees, eieren en zuivelproducten hebben gegeten. Dit kan voorkomen worden door het eten voldoende te verhitten. Elk jaar raken ongeveer 1,35 miljoen Amerikanen besmet, en overlijden er 420 mensen aan. In Nederland gaat het om jaarlijks ongeveer 30.000 besmettingen.

Niet knuffelen en kussen, maar je mag wel nog kip eten?

Knuffelen en kussen mag wel als ze gaar zijn. Eten ook.

