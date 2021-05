89-jarige thuis beroofd na babbeltruc nepagenten

De driehonderd euro die de dieven buit maakten bij mevrouw Smit maken haar en haar dochter niet van streek. Maar dat ook haar kettingen en andere sieraden weg zijn, daar is ze heel verdrietig over. De 89-jarige uit Zaandam werd slachtoffer van een babbeltruc. Daarbij deden de daders zich voor als politieagenten.



"Ik werd gebeld om ongeveer 12.50 uur", begint mevrouw Smit. Ze wil liever niet dat we haar voornaam noemen en ze wil ook niet volledig op de foto. Ze kreeg te horen: "U spreekt met de politie. Er zijn jongens die op uw geld azen, daar willen we wat aan doen." De bedoeling van de beller was om haar pinpas op te komen halen, zodat ze later een vervanger zou krijgen met een nieuwe code. Eerst is ze wantrouwig: "Ik zei: 'die geef ik niet'. Mijn kinderen zeggen dat ook altijd: nooit je pinpas afgeven. Maar die man zei dat hij van de politie was. Ja, wat doe je dan…"



Ze liet zich overtuigen. Een lange donkere man met een politiejas haalde de pinpas van mevrouw Smit op. Ondertussen was ze nog steeds in gesprek met de andere dader, die haar de hele tijd aan de praat hield. “We hadden nog een leuk gesprek. Later zei hij: 'nou, mijn collega staat er alweer hoor. Doe de deur maar open.'" Smit kreeg een pinpas - later bleek een andere - terug.



Smit vervolgt: "Toen vroeg die meneer of hij naar het toilet mocht. Ik zeg 'ja hoor, door die deur'." Het viel haar alleen op dat het licht niet aanging. "En ik keek en zag dat hij in mijn slaapkamer stond. Toen dacht ik: 'potverdorie, trap ik er nou in?'" Ze zei dat hij verkeerd zat en daarna ging hij echt naar het toilet, waarop hij vertrok. "Hij was er echt maar heel kort hoor." Toch kreeg ze een naar gevoel.



Ze belde haar dochter. Bij haar gaan direct alle alarmbellen af. Ze laat de bankpas blokkeren en komt naar haar moeder. Haar andere dochter ontdekt dat de nepagent in de korte tijd dat hij in de slaapkamer is geweest alle sieraden heeft gevonden en meegenomen. "Ik ben verdrietig", zegt Smit. Wat er weg is? "Een gouden ketting die nog van mijn moeder was, andere aandenken, een ketting die mijn kleindochter zou krijgen. Alles is weg."



"Het zijn schoften", zegt de dochter die de diefstal van de sieraden ontdekte hoofdschuddend. "Dat ze deze oudere mensen zo benaderen en bestelen… als ik erbij was geweest had ik zijn kop van zijn romp getrokken, zo kwaad was ik. Ik vind het schandalig."



Aangifte

Haar 89-jarige moeder is ondertussen redelijk kalm, maar nog steeds niet helemaal van de schrik bekomen. Er is angst dat de dieven terugkeren. Pas volgende vrijdag kan er aangifte worden gedaan, hoorde de familie bij de politie. Smit wordt wel voorzichtiger: "Ik mag van mijn kinderen niemand meer binnenlaten die ik niet ken. Ik vertrouw geen mens meer."

Reacties

26-05-2021 10:08:47 allone

'die geef ik niet'. Mijn kinderen zeggen dat ook altijd: nooit je pinpas afgeven. En die hadden dus idd gelijk.. Triest..

Mijn moeders sieraden hebben ze zo ook gestolen, inclusief haar trouwring. Alleen zeiden ze in haar geval dat ze van de woningbouwvereniging kwamen



Laatste edit 26-05-2021 10:10 En die hadden dus idd gelijk.. Triest..Mijn moeders sieraden hebben ze zo ook gestolen, inclusief haar trouwring. Alleen zeiden ze in haar geval dat ze van de woningbouwvereniging kwamen

