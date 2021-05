Kaas kan op dezelfde manier verslavend zijn als harddrugs

Kaas, in Nederland zijn we er dol op. En dat is niet zo gek, want uit onderzoek blijkt dat kaas heel verslavend kan zijn. Je kunt er volgens de onderzoekers zelfs high van worden. Het draait allemaal om het stofje caseïne. Dat werkt op dezelfde receptoren in de hersenen als harddrugs zoals heroïne en cocaïne. Je hersenen reageren op caseïne door dopamine aan te maken. Dopamine geeft over het algemeen een prettig, positief gevoel. Dit betekent allemaal niet dat je meteen moet stoppen met kaas eten. Zorg gewoon dat je er niet al te veel van neemt en geniet ondertussen stiekem van je caseïne-high.

Reacties

25-05-2021 18:36:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.280

OTindex: 27.372

Nou eet ik vrij regelmatig kaas. Maar om te zeggen dat ik daar nou bepaalde gevoelens bij krijg, nou nee.

Ik heb zo'n idee dat om dat te bewerkstelligen je iets van vijf wagenwielen per dag zal moeten eten. En dat is me een beetje te gortig.

25-05-2021 18:50:40 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.224

OTindex: 41.349

Dan denk ik: cut out the middle man. Geef mij dan maar een potje dopamine.

25-05-2021 18:55:34 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.545

OTindex: 37.106

@Sjaak :

die kaashandelaar hier op de markt is anders niet te versmaden die kaashandelaar hier op de markt is anders niet te versmaden

25-05-2021 18:56:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.280

OTindex: 27.372

@botte bijl : Heb je het nu over de kazen van de goede man of over de man zelf?

25-05-2021 20:12:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.496

OTindex: 78.171

Quote:

Dopamine geeft over het algemeen een prettig, positief gevoel. Dit betekent allemaal niet dat je meteen moet stoppen met kaas eten. idd, want sinds wanneer is het slecht om een positief gevoel te krijgen? @Emmo :

: Heb je het nu over de kazen van de goede man of over de man zelf? Quote @botte bijl : Heb je het nu over de kazen van de goede man of over de man zelf? Ik kan me hier wel iets bij voorstellen, ik eet bijna nooit kaas, en als ik het dan wel doe, heeft het idd heel even een 'verslavend' effect. Net als suiker trouwens.idd, want sinds wanneer is het slecht om een positief gevoel te krijgen?

