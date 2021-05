Mysterie opgelost: Grote, gezonken eilanden verklaren waarom er dieren zijn op de Antillen

Dieren die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komen zijn ooit op de Antillen beland, zo blijkt uit oude fossielen. Maar hoe zijn ze honderden kilometers zee overgestoken? Het antwoord: via grote landmassa's die lang geleden al gezonken zijn.



De dieren kunnen de Caribische zee niet zijn overgezwommen naar de eilanden dus ze zijn óf die kant op gedreven op grote plakken vegetatie óf ze zijn simpelweg naar de overkant gewandeld via een landbrug, die nu verdwenen is.



Volgens de nieuwe studie klopt de tweede theorie. Door de beweging van tektonische platen en het groeien en krimpen van gletsjers over miljoenen jaren zou er een pad hebben bestaan waarover wilde dieren konden reizen.



Biodiversiteit

"Het Caribisch gebied, inclusief de Grote en Kleine Antillen, ligt aan de noordoostelijke rand van de Caribische plaat en wordt beschouwd als een van de belangrijkste centra van eilandbiodiversiteit," schrijven de onderzoekers in hun gepubliceerde paper. "Ondanks decennia aan studies blijft de oorsprong van deze verbazingwekkende biodiversiteit echter controversieel."



Het onderzoeksteam modelleerde zo'n 40 miljoen jaar aan tektonische plaatbewegingen rond het kruispunt van de Grote Antillen, de Kleine Antillen en de Aves Ridge, een heuvelrug onderwater om te demonstreren hoe landmassa's gevormd werden en weer uiteenvielen.



Gletsjers

Het verschijnen en verdwijnen van deze eilandengroepen en reuzeneilanden zou ook zijn beïnvloed door het stijgen en dalen van de zeespiegel na het smelten of vormen van gletsjers. Ook dat hebben de wetenschappers in kaart gebracht over een tijdspanne van 1,5 miljoen jaar.



Uiteindelijk concluderen ze dat de dieren vanuit Zuid-Amerika naar het noorden zijn getrokken, waarna hele stukken land in zee verdwenen zijn, op enkele kleine eilandjes, de Antillen, na. En daar kon de biodiversiteit vervolgens floreren.



Dit soort landbruggen komt vaker voor dan je denkt. Ze bestaan meestal miljoenen jaren om daarna weer voor miljoenen jaren te verdwijnen. Zo was er ooit een landbrug tussen Rusland en Canada en tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. De Noordzee stond ooit immers droog.

Reacties

25-05-2021 14:31:05 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.588

OTindex: 20.393



De Noordzee stond ooit immers droog. Daar hoef je echt geen miljoenen jaren voor terug in de tijd. De Noordzee stond 10000 jaar geleden ook droog. Dat is nog maar een relatief recent fenomeen. Dat die droog stond had trouwens meer met ijstijden te maken dan met tectonische beweging in platen. Daar hoef je echt geen miljoenen jaren voor terug in de tijd. De Noordzee stond 10000 jaar geleden ook droog. Dat is nog maar een relatief recent fenomeen. Dat die droog stond had trouwens meer met ijstijden te maken dan met tectonische beweging in platen.

25-05-2021 14:47:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.271

OTindex: 27.368



Maar hoe zijn ze honderden kilometers zee overgestoken Welke "honderden kilometers"? Als je van eiland naar eiland gaat dan is dat best te zwemmen. Vanaf de meeste eilanden kun je het volgende eiland al zien liggen.



En dat landbruggen komen en gaan is al bekend sinds Wegener. Welke "honderden kilometers"? Als je van eiland naar eiland gaat dan is dat best te zwemmen. Vanaf de meeste eilanden kun je het volgende eiland al zien liggen.En dat landbruggen komen en gaan is al bekend sinds Wegener.

25-05-2021 14:48:48 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.540

OTindex: 37.097

goed, dan weten we nu dat die dieren over land konden komen. we weten nog niet of ze lopend kwamen of met een taxi

25-05-2021 15:39:38 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.540

OTindex: 37.097

@Emmo :

daaraan had ik nog niet gedacht daaraan had ik nog niet gedacht

