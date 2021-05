Politieagent in Monaco houdt F1-safety car aan

Een Franse politieagent dacht beet te hebben toen hij een groene Aston Martin zonder kentekenplaten het Formule 1-circuit in Monaco op zag draaien. Hij hield de auto aan om de bestuurder een reprimande te geven.Zoals altijd rijden de deelnemers de route vooraf om te trainen en om vertrouwd te raken met het parcours. Dat geldt ook voor de bestuurder van de safety car. Zeker in het vorstendom aan de Franse Rivièra, waar de race wordt verreden op een krap stratencircuit. De kans dat de safety car in actie moet komen is hier maar liefst 82 procent.Autocoureur Bernd Mayländer (49), de vaste bestuurder van de safety car, wilde net enkele testrondes afleggen in zijn Aston Martin Vantage om de radioverbinding te testen, toen hij door een overijverige politieagent aan de kant werd gezet. Mogelijk had de Franse diender niet meegekregen dat de Mercedes-AMG GT-R-safety car sinds dit jaar, zij het afwisselend, is verruild voor een Aston Martin.Volgens Servus TV zag de politieagent dat de safety car niet was voorzien van kentekenplaten en vroeg hij aan Mayländer hoe dat kon. Hij werd naar de pitstraat geëscorteerd, alwaar Duitse coureur erin slaagde de situatie uit te leggen. De agent heeft later zijn excuses aangeboden.