25-05-2021 11:14:13

: Het leuke van veganisme vind ik het idee dat levende wezens geen leed aangedaan mag worden. Maar als ik een wortel uit de grond uit de grond trek of een aardappel kook dan doe ik ook een levend wezen leed.

Het leuke van veganisme vind ik het idee dat levende wezens geen leed aangedaan mag worden. Maar als ik een wortel uit de grond uit de grond trek of een aardappel kook dan doe ik ook een levend wezen leed.

Helemaal zonder gaat niet. Zo zit de natuur nu een keer in elkaar.

Laatste edit 25-05-2021 11:22