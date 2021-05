Overvallen bedrijf Amsterdam toonde onlangs goudstaven vol trots aan cameraploeg

Schöne, het bedrijf dat woensdag werd overvallen, liet onlangs televisiepresentator JayJay Boske toe in het pand in Amsterdam-Noord. De influencer maakte een filmpje waarin goudstaven en baren zilver werden getoond.



,,Het is een geheime locatie, het is echt een plek waar het goud ligt’’, zegt JayJay Boske aan het begin van het filmpje, terwijl hij voor de toegangspoort van het pand in Amsterdam-Noord staat. In het volgende shot is de beveiligingssluis waar woensdag een waardetransport van Brink’s werd overvallen, van binnen te zien.



Het filmpje met als titel Miljoenen aan GOUD & ZILVER in onze handen! staat sinds 16 januari van dit jaar op YouTube en is bijna tweehonderdduizend keer bekeken.



In het filmpje komt ook medewerker van de Amsterdamse beleggingsfirma Gold Republic aan het woord. ,,Dat we hier mogen filmen is eigenlijk heel bijzonder’’, stelt hij. Ook heeft hij het over ‘gigantische bedragen’ die het goud en zilver in het pand waard zijn.



Vervolgens krijgen JayJay Boske en diens mede-presentatrice Madelon Vos een trolley vol goudstaven en baren zilver te zien. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de waarde van het edelmetaal. ,,Ruim 630.000 euro’’, zegt de medewerker van GoldRepublic, terwijl Boske een goudstaaf van ruim twaalf kilo in zijn handen heeft. ,,Ik noem dit altijd instinctief geld.’



,,Ik snap wel dat, als je dit hebt gezien, je toch wel eens een kijkje wilt nemen’’, concludeert Boske halverwege het filmpje.



Het filmpje is opmerkelijk, en niet alleen vanwege de zeer gewelddadige overval van woensdag. Al langer is het omstreden waardevolle goederen te tonen op sociale media. Ook omdat gewelddadige criminelen dergelijke beelden gebruiken om hun doelwitten uit te kiezen. Zo werden BN’ers met dure horloges mede op basis van hun Instagram-foto’s geselecteerd door de zogenaamde Rolexbende.



Ook na de recente overval op de woning van PSV-voetballer Eran Zahavi laaide de discussie weer op. Dit omdat Zahavi en zijn vrouw op Instagram foto’s hadden geplaatst waarop ze te zien waren met dure horloges. Oud-voetballer René van der Gijp, die zelf ook het slachtoffer was van overvallers, raadde mensen vervolgens in het programma Voetbal Inside ten zeerste af om online met dure horloges of juwelen te pronken.

Reacties

24-05-2021 09:07:08 Emmo

Stamgast



Goed beschouwd doe je het zelf. Je laat een verleidelijke buit zien aan iedereen die de moeite neemt om het te bekijken.

24-05-2021 09:27:19 Buick

Erelid

Maar het hoort natuurlijk bij hun status.

@Emmo , mijn idee, als je er zo mee te koop loop dan trek je foute figuren aan.Maar het hoort natuurlijk bij hun status.

24-05-2021 13:06:37 Grouse

Oudgediende



Ik meen dat ik het eerder over verstand heb gehad. Vooral over het gebrek eraan.

24-05-2021 14:37:19 Emmo

Stamgast



@Grouse : Verstand en gevoel voor status zijn een enkel keertje omgekeerd evenredig.

24-05-2021 16:58:29 botte bijl

Oudgediende



echte elite praat niet over geld. die hééft het

