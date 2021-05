Draagbaar derde oog ontwikkeld dat je veilig laat lopen, terwijl je bezig bent op je telefoon

Een industrieel ontwerper heeft een hightech ‘derde oog’ ontwikkeld dat je veilig laat lopen, terwijl je bezig bent op je smartphone.Dankzij het ‘Derde-oog-project’ kunnen smartphone-gebruikers op straat surfen op Instagram of andere favoriete sociale mediaplatformen of websites zonder vrees voor een ongeluk.Het “derde oog’ bestaat uit een doorschijnende plastic behuizing die direct op het voorhoofd van de drager is bevestigd met een dunne laag gelkussen, schrijft Oddity Central.Binnenin dit plastic oog zit een kleine luidspreker een gyroscopische sensor en een sonarsensor.Wanneer de gyroscoop detecteert dat het hoofd van de gebruiker naar beneden is gebogen, gaat het plastic ooglid van het oog open en begint de sonar het gebied voor de gebruiker te monitoren.Wanneer het een obstakel detecteert, wordt de gebruiker gewaarschuwd via de aangesloten luidspreker.