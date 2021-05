23-05-2021 14:22:51

Quote:

Ze vrezen dat het gif de gewassen kan aantasten en via de muizen ook andere dieren fataal kan zijn. “gewoon te gevaarlijk”

In Australia zijn ze gewend aan plagen (en plaaggeesten). Konijnenplagen. Kattenplagen.En het grootste probleem is dus dat de grond te vruchtbaar is en de oogst te overvloedig. Tja. Dat klinkt idd vreselijk. Het is ook nooit goed of het deugt niet.precies.