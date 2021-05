Tientallen tijgers en leeuwen in beslag genomen bij zakenman uit Tiger King

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Oklahoma hebben bijna 70 grote katten in beslag genomen bij zakenman Jeffrey Lowe, die bekend is uit de Netflix-serie Tiger King. Het gaat onder meer om tijgers, leeuwen en een jaguar uit het Tiger King Park in Thackerville, melden Amerikaanse media.



In rechtbankdocumenten staat dat de dieren vermoedelijk zijn 'verkocht, gekocht of getransporteerd'. En dat is in strijd met wetgeving die de handel in beschermde dieren verbiedt, de Endangered Species Act.



Ook de behandeling van de dieren liet volgens aanklagers te wensen over. Hun normale gedrag zou ontregeld zijn geraakt doordat hun verblijven niet in orde waren of sprake was van ondervoeding.



De documentaireserie Tiger King op Netflix vertelde het verhaal van de flamboyante dierentuinbaas Joseph Maldonado-Passage, vooral bekend als Joe Exotic. Die zit een gevangenisstraf van 22 jaar uit, omdat hij een huurmoordenaar had ingeschakeld om dierenrechtenactiviste Carole Baskin uit de weg te ruimen. Dat laatste is overigens niet gebeurd.



Zijn dierentuin in Wynnewood kwam in handen van Jeffrey en Lauren Lowe, die hem vorig jaar op last van de rechter moesten overdragen aan Baskin. Het echtpaar heeft de dieren ondergebracht in hun Tiger King Park. Daar zouden de afgelopen maanden bij overheidscontroles allerlei misstanden aan het licht zijn gekomen.



Het echtpaar werd in november ook al geconfronteerd met een 110 pagina's tellende aanklacht. Ze kregen onder meer het verwijt dieren te hebben vertoond zonder vergunning.



Hun advocaat sprak dat tegen en zei dat de autoriteiten het toelaten van een documentaireploeg ten onrechte uitlegden als een illegale vertoning.

Reacties

23-05-2021 10:54:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.333

OTindex: 84.903

Ach... waarom worden zulke prachtige dieren niet gewoon in hun waarde gelaten en mogen ze niet zijn zoals ze bedoeld zijn te zijn.... héél treurig word ik hiervan.

23-05-2021 14:04:07 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.520

OTindex: 37.081

sommige mensen denken dat ze boven de wet staan als ze iets voor film of televisie doen....

23-05-2021 14:22:29 Ronin

Senior lid

WMRindex: 146

OTindex: 1

En dat alles onder de noemer: hebzucht. Voor dit soort mensen (beesten met menselijk uiterlijk en kenmerken) telt maar één ding, money, money and more money.

23-05-2021 14:25:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.474

OTindex: 78.144

70 dieren.. en ze komen er nu pas achter dat dat illegaal is?

