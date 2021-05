Scheet Nederlandse fitness influencer Maxime stinkt zo erg dat iemand braakt en gym moet worden geëvacueerd

De Nederlandse fitness influencer Maxime van den Dijssel heeft op sociale media gedeeld dat haar scheet enorm stonk; zo erg dat een vrouw braakte en de gym geëvacueerd moest worden.



Ze vertelt dat ze een dag ervoor was uitgegaan en flink had gedronken. Na het feesten werden er ook een paar kebab broodjes naar binnengewerkt.



Maxime besloot de volgende dag om alle extra calorieën te verbranden en deed ze mee aan een spinning klas. Ze liet een enorme scheet die zo erg stonk dat een vrouw overgaf en men besloot de gym te evacueren.



Naar haar eigen zeggen dachten mensen in de sportschool dat de riolering niet goed werkte.

Reacties

23-05-2021 09:18:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.220

OTindex: 27.362

En dan hebben ze het over koeien die zo erg het klimaat beïnvloeden met hun methaanuitstoot.

23-05-2021 09:44:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.333

OTindex: 84.903

Ze is er kennelijk nogal trots op, dat ze dit met haar volgers deelt.

Vies voorbeeld doet vies volgen vrees ik.

23-05-2021 11:39:49 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.586

OTindex: 20.388

@Emmo : Methaan stinkt niet zo erg - bij haar moet het voornamelijk waterstofsulfide geweest zijn. Niet iedereen produceert methaan. En het overgrote deel van het methaan dat door koeien wordt geproduceerd is niet in de scheten, maar wordt "opgeboerd".

23-05-2021 12:19:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.220

OTindex: 27.362

@BatFish : Had ik net een "leuke" opmerking, kom jij me weer met wetenschap om de oren slaan

23-05-2021 13:12:59 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.518

OTindex: 3.292

@BatFish : Een boer is toch een scheet die de juiste uitgang niet weet?

23-05-2021 13:23:07 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 5.993

OTindex: 14

Zeker stadse kakwijven in die gym. Kunnen nergens tegen, en al helemaal niet tegen een natuurlijk geurtje.

23-05-2021 13:36:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.333

OTindex: 84.903

@Grouse : Een boer is een scheet die de weg naar de reet niet weet.

23-05-2021 13:43:34 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.520

OTindex: 37.081

een geluk dat er in een gym niet mag worden gerookt

23-05-2021 14:26:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.474

OTindex: 78.144

@Emmo :

