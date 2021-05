Wat je eet bepaalt hoe oud je hersenen zijn

Hoe houd je je hersenen jong? Door gezond te eten. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de hersenen van mensen die gezond eten jonger zijn dan die van mensen met minder gezonde eetgewoontes. En er is meer wat je kunt doen om je hersenen jong te houden.



De hersenen van iemand die gezond eet zijn volgens het onderzoek van het RIVM gemiddeld twee jaar jonger dan van iemand die ongezond eet. Ook gaat de algemene cognitieve functie - waaronder bijvoorbeeld het geheugen valt - van mensen die gezond eten zeven procent minder snel achteruit.



Ongezond eten heeft dus effect op je brein. Maar daar doen we nog niet genoeg mee, vindt Charlotte Labee. Ze schreef het boek Brainfood, over de link tussen je hersenen en je voeding. "Voeding voor je hersenen is echt een ondergeschoven kindje", zegt Labee tegen EditieNL. "Het kan je hersenen zeker gezond houden. We kunnen daar meer uithalen dan we nu doen."



Hoe onze hersenen functioneren wordt volgens Labee beïnvloed door het voedsel dat we binnenkrijgen. Maar wat moet je dan eten? "Alle bladgroenten zijn goed voor je hersenen", zegt Labee. "En denk aan stengelgroenten, noten, vetten, bloemkool, blauwe bessen, vezels of seizoensgroenten."



Volgens voedingswetenschapper Martijn Katan gaat het er ook vooral om welke ongezonde dingen je laat staan. "Voor de gezondheid van je hersenen is het belangrijk dat ze dag en nacht gevoed worden met vers bloed. Daarvoor zijn gezonde, soepele bloedvaatjes nodig. Als je bloeddruk te hoog is raken je bloedvaatjes beschadigd en stroomt het bloed minder goed door", legt hij uit.



Je bloeddruk wordt weer beïnvloed door wat je eet of drinkt. "Wat helpt tegen een hoge bloeddruk is geen alcohol drinken en zo min mogelijk zout eten", aldus Katan. "Ook overgewicht is slecht voor de bloeddruk. Laat lekkere dingen staan. Dat is moeilijk, vooral als je aanleg hebt om dik te worden."



Je eetgewoontes zijn dus belangrijk voor je brein, maar er is meer wat invloed heeft op de veroudering van je hersenen. "Stress is de hoofdoorzaak", zegt wetenschapsjournalist Mark Mieras. "Van deze crisis hebben een hoop mensen stress. Het kan best zo zijn dat onze hersenen hierdoor sneller zijn verouderd."



Het is volgens Mieras zonde dat alles wat met cultuur te maken heeft al lange tijd dicht is. Cultuur is namelijk cruciaal voor veel mensen. "Het is een manier om te ontspannen en dus stress te verlagen, met als gevolg dat je je hersenen jonger houdt."



Die stress werkt trouwens ook weer door op je eetgewoontes: "Mensen die gestrest zijn, eten anders. Die gaan voor de eenvoudige bevrediging en dat is vaak ongezond."



Stress uit de weg gaan dus, en er zijn wel meer dingen die je naast gezond eten kunt doen om je hersenen jong te houden. "Wandelen, muziek, sporten, blijven leren", somt Mieras op. "Activiteiten waar je plezier uithaalt. Puzzels en oefeningen voor je hersenen zijn goed, maar ook alleen als je er plezier uithaalt, anders is het een stuk minder effectief."

Reacties

22-05-2021 08:45:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.465

OTindex: 78.137

en Napoleon is gestorven

op St Helena..

nog meer oud nieuws? en Napoleon is gestorvenop St Helena..nog meer oud nieuws?

22-05-2021 08:47:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.199

OTindex: 27.361

Quote:

Je eetgewoontes zijn dus belangrijk voor je brein, maar er is meer wat invloed heeft op de veroudering van je hersenen. "Stress is de hoofdoorzaak" Interessant, maar ik heb ook eens ergens gelezen dat als je nooit onder stress komt je hersenen ook achteruit gaan door gebrek aan oefening en uitdaging. De boel sluit door gebruik, maar ook door stilstand. Interessant, maar ik heb ook eens ergens gelezen dat als je nooit onder stress komt je hersenen ook achteruit gaan door gebrek aan oefening en uitdaging. De boel sluit door gebruik, maar ook door stilstand.

22-05-2021 09:08:41 Buick

Erelid

WMRindex: 1.320

OTindex: 350

Wnplts: amsterdam

Ze hebben het altijd over te hoge bloeddruk. Maar wat moeten mensen doen met een te lage bloeddruk?



22-05-2021 09:29:48 Buick

Erelid

WMRindex: 1.320

OTindex: 350

Wnplts: amsterdam

@Emmo , maar waar zet je die fietspomp dan op?

22-05-2021 09:39:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.320

OTindex: 84.886



Probleem opgelost. @Buick : Nou, er zit daar een van onderen een gaatje waar een ventieltje in past.Probleem opgelost.

22-05-2021 12:54:06 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 5.986

OTindex: 14

Van lang leven worden je hersenen ook oud.

22-05-2021 13:28:53 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.492

OTindex: 37.076

@allone :

wat zeg je nou, is Napoleon dood wat zeg je nou, is Napoleon dood

