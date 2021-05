Numeroloog voorspelt einde van de pandemie als we 'caronaa' gaan spellen

Een man uit het Indiase Andhra Pradesh beweert dat de pandemie zal stoppen wanneer we het woord 'corona' voortaan als 'caronaa' gaan spellen en 'COVID-19' als 'covviyd-19'.De wereld heeft al biljoenen uitgegeven aan de bestrijding van Covid-19, terwijl de oplossing toch zo eenvoudig is. Volgens rechtbankstenograaf en numeroloog S.V. Annandd Rao zou de pandemie onmiddellijk afgelopen zijn zodra we de spelling van de naam van de ziekte wijzigen. Om zijn boodschap te verkondigen heeft hij een spandoek gemaakt en op diverse sociale media advertenties geplaatst. Daarin kunnen we lezen: 'Als je de gewijzigde spelling CARONAA en COVVIYD-19 gebruikt en bevestigt op deuren of openbare plekken en overal mijn spandoek ophangt, zal CARONAA verdwenen zijn, niet alleen in het district Ananthapuram, maar zelfs in de hele wereld. Dit is gegarandeerd, want het is goddelijke voorzienigheid via NUMEROLOGIE.NB: Voor alle soorten problemen, zoals met gezondheid, rijkdom, familieproblemen, huwelijk, enz. is de oplossing te vinden in de numerologie, want dat is goddelijke voorzienigheid.'